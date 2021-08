Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema s'enflamme pour sa décision forte !

Publié le 20 août 2021 à 19h00 par La rédaction

Présent au Real Madrid depuis 2009, Karim Benzema va poursuivre encore sa route avec le Real Madrid. Il a prolongé jusqu'en 2023

Karim Benzema et le Real Madrid, c'est une histoire qui dure. Arrivée en 2009, il s'est peu à peu imposé comme le n°9 indiscutable de l'équipe. Ni Gonzalo Higuain, ni Emmanuel Adebayor, ni Mariano Diaz n'ont réussi à lui chiper sa place de titulaire. En 560 matches sous la tunique blanche, Benzema a scoré à 281 reprises.

Benzema madrilène jusqu'en 2023 !