Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé affiche une certitude en coulisses sur son avenir !

Publié le 21 août 2021 à 23h15 par H.G.

Alors qu’il n’est plus qu’à un an du terme de son contrat au PSG, Kylian Mbappé serait de plus en plus convaincu par le fait que son avenir s’écrira au Real Madrid.

« Aujourd’hui les choses sont claires dans la tête du joueur : il veut rejoindre le Real Madrid ! Il a envie d’être au centre du projet du Real Madrid pour les 5, 6, 10 années à venir », a lâché Philippe Sanfourche sur l’antenne de RTL ce samedi soir. Ainsi, alors que le feuilleton Kylian Mbappé n’a de cesse de faire couler beaucoup d’encre à un an de la fin de son contrat au PSG, l’international français aurait d’ores et déjà pris la décision de rejoindre le Real Madrid. Si ce n’est pas cet été, ce sera donc l’année prochaine dans le cadre d’un transfert libre. Et visiblement, Kylian Mbappé se ferait de plus en plus à cette idée.

Une dernière saison avec le PSG et puis s’en va !