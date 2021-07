Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La réponse tombe pour cet ancien de l'ASSE !

Publié le 3 juillet 2021 à 9h30 par La rédaction

Alors que Sergio Ramos a quitté le club et que Raphaël Varane serait sur le départ, le Real Madrid chercherait à recruter au poste de défenseur central. Et cette recrue ne devrait pas être Wesley Fofana.

La défense centrale du Real Madrid est en chantier. Au club depuis 2005, Sergio Ramos n'a pas prolongé son contrat au sein de la Casa Blanca. L'Espagnol pourrait d'ailleurs s'engager dans les prochains jours au PSG. De plus, son compagnon dans l'axe de ces dernières années au Real, Raphaël Varane, serait également sur le départ. Le Français est sous contrat jusqu'en 2022 et n'a toujours pas signé de nouveau bail. Par crainte de le voir partir gratuitement à l'issue de la saison prochaine, Florentino Pérez pourrait être tenté de le vendre dès cet été. Par conséquent, les dirigeants madrilènes multiplieraient les pistes en défense...

« Pour le moment, il n'y a rien entre Fofana et le Real Madrid »