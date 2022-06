Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane recale le Qatar, l’énorme aveu de Soprano

Publié le 18 juin 2022 à 12h15 par Bernard Colas

Annoncé avec insistance au PSG la semaine dernière, Zinedine Zidane ne prendra finalement pas la succession de Mauricio Pochettino comme vous l’a révélé le10sport.com. Un soulagement aux yeux de Soprano, le rappeur marseillais ne voulant pas voir l’ancien technicien du Real Madrid débarquer dans la capitale.

Grande priorité des Qataris, Zinedine Zidane est très loin du PSG contrairement aux dernières informations parues sur le sujet. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com la semaine dernière, le Français ne prendra pas la succession de Mauricio Pochettino, de quoi placer Christophe Galtier comme le favori pour le poste. Une tendance qui se confirme au fil des jours, puisque le PSG a déjà approché l’OGC Nice et compte passer à la vitesse supérieure lorsque le départ de l’Argentin sera acté. Un soulagement pour Soprano, grand supporter de l’OM qui ne souhaite pas voir Zidane débarquer chez le rival parisien.

Zidane loin du PSG, Soprano est « rassuré »