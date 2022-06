Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour le transfert de Zidane à Paris

Publié le 18 juin 2022 à 8h30 par Axel Cornic

Grand rêve des dirigeants du Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane ne succèdera pas à Mauricio Pochettino. L’ancien du Real Madrid semble en effet beaucoup plus intéressé par une possible place qui pourrait se libérer à la tête de l’équipe de France, vers la fin de l’année. Ainsi, c’est bien Christophe Galtier qui va débarquer, comme nous vous l’avons annoncé en exclusivité sur le10sport.com.

Cela fait presque un mois. Un mois de spéculations de débats et de négociations ratées ou non, qui ont dessiné la succession de Mauricio Pochettino. Car si le départ de ce dernier est devenu inévitable, l'identité de son remplaçant a longtemps été floue. Zinedine Zidane a en effet toujours été le grand favori des propriétaires qataris, déterminés à frapper un énorme coup après la prolongation de Kylian Mbappé. Plusieurs médias comme Europe 1 et RMC Sport , ont même annoncé une arrivée imminente de celui qui a remporté trois Ligues des Champions consécutives avec le Real Madrid, chargé de réitérer son exploit au PSG. Cette mission ne semble pourtant pas séduire Zidane. Dès le 10 juin, nous vous avons révélé en exclusivité que le prochain entraineur du PSG ce ne sera pas lui, mais bien un Christophe Galtier à qui l’on a proposé le projet le plus ambitieux de sa carrière.

Transferts - PSG : Galtier place déjà ses pions pour le mercato https://t.co/p4cxvEXzvH pic.twitter.com/sAtLAqUtDh — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 17, 2022

Rien à faire pour Zidane

Nombreux ont changé leur fusil d’épaule ces derniers jours, confirmant finalement ce que nous avons pu vous annoncer concernant la succession de Mauricio Pochettino, dont le départ semble d’ores et déjà acté. Le Parisien a en effet annoncé un accord avec l’Argentin et son staff et ce vendredi, confirme la tendance pour Zinedine Zidane. Ce dernier resterait toujours un rêve des dirigeants du Paris Saint-Germain, mais seul un incroyable coup de tonnerre pourrait le détourner de l’équipe de France et du poste de sélectionneur, avec le contrat de Didier Deschamps qui se termine en décembre prochain. D’après les informations du quotidien, aucun semblant d’accord n’a jamais semblé être en vue pour Zidane, à l’inverse d’un Christophe Galtier qui semble avoir hâte que tout cela se termine enfin. Il faut dire que les choses ne se passent pas du tout bien pour lui à l’OGC Nice, où l’ont tiendrait déjà son remplaçant avec Lucien Favre. Avec le PSG qui frappe à sa porte, Galtier tient peut-être la chance de toute une vie, lui qui avait justement soufflé le titre de Champion de France sous le nez du géant de la Ligue 1, il y a tout juste un an.