Mercato - PSG : Nouvelles révélations croustillantes sur le feuilleton Mbappé

Publié le 17 juin 2022 à 17h10 par Jules Kutos-Bertin

Il y a près d’un mois, Kylian Mbappé prenait tout le monde à revers lorsqu’il a annoncé sa décision de prolonger au PSG. Contrairement à certaines informations, l’international français aurait bel et bien attendu le dernier moment pour faire son choix entre le club de la capitale et le Real Madrid.

Le feuilleton aura duré des mois. L’été dernier, Kylian Mbappé faisait le forcing pour rejoindre le Real Madrid. Un an plus tard, libre de s’engager où il le souhaite, l’international français a finalement pris la décision de prolonger son bail avec le PSG. Un choix qui a surpris, surtout en Espagne où la pilule n’est toujours pas passée. Si certaines personnes affirmaient que sa décision était prise depuis un moment, Kylian Mbappé aurait bel et bien attendu le dernier moment pour trancher.

« Le 19 mai, il a appelé Nasser Al-Khelaïfi pour lui donner son "Go" »