Mercato - PSG : Zidane, Blanc... Ça va dans tous les sens pour l'avenir de Pochettino !

Publié le 21 novembre 2021 à 18h30 par La rédaction mis à jour le 21 novembre 2021 à 18h31

Après avoir évincé Ole Gunnar Solsjkaer, Manchester United se serait mis en quête d’un nouvel entraîneur intérimaire, mais aussi d’un coach pour l’été prochain. Ainsi, plusieurs gros noms seraient ciblés par les Red Devils, et notamment Mauricio Pochettino.

Le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United sème le trouble sur le marché des entraîneurs. Malgré la nomination de Michael Carrick comme entraîneur intérimaire, le club anglais s'activerait quand même en coulisses afin de trouver un nouveau coach pour prendre place sur le banc mancunien. Ainsi, les Red Devils étudieraient de nombreuses pistes, à court comme à long terme...

Laurent Blanc pour prendre l'intérim ?

Selon The Independent , Laurent Blanc serait considéré comme un candidat solide pour assurer l'intérim à la tête de Manchester United. L'actuel entraîneur d'Al-Rayyan entretiendrait une bonne relation avec la direction des Red Devils , mais aussi avec Sir Alex Ferguson. Une piste confirmée par le journaliste Nicolo Schira, qui affirme que le technicien français, tout comme l'Allemand Ralf Rangnik, auraient été proposés au conseil d'administration de Manchester United. Les Anglais étudieraient également la possibilité de nommer le sélectionneur d'un pays qualifié pour la Coupe du monde, à savoir Luis Enrique. Toutefois, l'Espagnol a rapidement démenti cette éventualité. Par conséquent, face aux difficultés de trouver un intérimaire satisfaisant, les Mancuniens se projetteraient déjà pour l'été prochain...

Zidane plaît à Manchester United mais...

D'après The Independent , le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, serait séduit à l'idée de voir Zinedine Zidane entraîner son club. Toutefois, le Français ne serait pour le moment pas intéressé par le poste de manager de Manchester United. Une bonne nouvelle pour le PSG, puisque comme l'a révélé le10sport.com en avril 2020, le Qatar rêve d'attirer Zidane sur le banc parisien. Cité comme un possible candidat, Brendan Rodgers ne devrait également pas devenir le futur entraîneur des Red Devils selon The Independent . Ainsi, les dirigeants mancuniens devraient se mettre en quête d'autres pistes...

Pochettino et Ten Hag en pole pour l'été prochain ?