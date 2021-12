Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wenger prêt à travailler avec Zidane au PSG ? Il répond !

Publié le 15 décembre 2021 à 19h10 par A.C.

Directeur du développement du football mondial au sein de la FIFA depuis le 13 novembre 2019, Arène Wenger ferait partie des projets de QSI pour renforcer le Paris Saint-Germain.

Les ambitions du Qatar sont sans limite et on en a eu l’exemple ces dix dernières années. Pourtant, après la première finale de Ligue des Champions de son histoire en 2019, le Paris Saint-Germain semble stagner... et à Doha on commencerait à s’impatienter ! Nous vous avons ainsi révélé sur le10sport.com que les propriétaires du PSG voudraient écarter Mauricio Pochettino pour placer Zinedine Zidane au poste d’entraineur. Ce n’est pas tout, puisque Foot Mercato est allé encore plus loin en annonçant que Leonardo risquait également d’être démis de ses fonctions pour laisser sa place à Arsène Wenger.

«Ce n’est que de l’imagination d’avant Noel»