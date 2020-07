Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà la véritable urgence de Leonardo pour le recrutement…

Publié le 26 juillet 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que le mercato estival promet d’être agité au PSG, notamment dans le sens des arrivées, Leonardo aurait tout intérêt à se pencher sérieusement sur le recrutement d’un latéral droit.

À ce jour, Mauro Icardi est la seule recrue bouclée par le PSG, puisque Leonardo a réussi à renégocier à la baisse l’option d’achat qui était fixée dans le cadre de son prêt. Et depuis plusieurs semaines, la grande priorité du directeur sportif parisien semble se situer au milieu de terrain puisque Le 10 Sport vous a révélé les pistes activées par Leonardo : Sergej Milinkovic Savic (Lazio Rome), Ismaël Bennacer (Milan AC) ou encore Lorenzo Pellegrini (AS Rome). Et pourtant…

Le latéral droit, la véritable urgence du PSG

Thomas Meunier est arrivé au terme de son contrat avec le PSG fin juin, et l’international belge s’est engagé dans la foulée avec le Borussia Dortmund. Du coup, le club de la capitale ne dispose plus dans ses rangs que d’un seul latéral droit de formation en la personne de Colin Dagba, et Thomas Tuchel aligne également Thilo Kehrer à ce poste lorsque ce dernier n’est pas blessé. En clair, l’urgence pour Leonardo sera donc peut-être d’attirer un latéral droit de niveau international cet été…