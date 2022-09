Foot - Mercato - PSG

PSG : Vitinha, Soler… Voilà pourquoi ils ont été recrutés

Publié le 30 septembre 2022 à 22h00 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG a lancé un nouveau projet avec Luis Campos aux commandes. C’est le Portugais qui était aux commandes sur le mercato et malgré certains regrets, il a tout de même réussi à faire venir de nouveaux joueurs. Au total, ce sont 6 recrues qui ont intégré l’effectif de Christophe Galtier. Des nouveaux joueurs pour le PSG qui ont été recrutés pour une raison précise visiblement.

Vitinha, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Nordi Mukiele, Fabian Ruiz, Carlos Soler. Voilà les joueurs qui ont été recrutés par le PSG cet été. Luis Campos s’est ainsi activé pour offrir de nouvelles solutions et surtout renforcer les secteurs qui en avant le plus besoin au sein du club de la capitale. Avec Mukiele, le PSG s’est offert un renfort défensif polyvalent, mais c’est surtout au milieu de terrain qui ça a é considérablement bougé dans l’optique d’entourer au mieux Marco Verratti.

Des hommes de vestiaire

Et en faisant venir ces joueurs, Luis Campos avait une idée derrière la tête. En effet, selon les informations du Parisien , si Vitinha, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Nordi Mukiele, Fabian Ruiz et Carlos Soler ont été recrutés, c’est aussi par ce sont des « hommes de vestiaire », comme le précise le quotidien. Au PSG, on a souhaité mettre fin aux tensions entre les clans dans le vestiaire. Certaines grosses têtes sont ainsi parties comme Leandro Paredes et ont donc été remplacées par les nouvelles recrues, amenées à faire moins de vagues en interne.

Des colonies renforcées, mais…

Malgré tout, le PSG a tout de même renforcé certaines colonies, surtout espagnole et portugaise. Néanmoins, le club de la capitale estime que les différentes recrues estivales ne devraient pas mettre à mal l’équilibre du vestiaire étant donné leur sens du collectif et leur jeunesse. A voir maintenant tout au long de la saison si le PSG aura vu juste…