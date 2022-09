Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Pérez peut souffler pour cette priorité du mercato

Publié le 30 septembre 2022 à 21h45 par Pierrick Levallet

Cherchant à intégrer un autre jeune joueur dans son milieu de terrain, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur Jude Bellingham. Mais le club madrilène ne serait pas le seul à s’intéresser au prodige de 19 ans puisque Manchester United se serait récemment joint à la partie. Toutefois, le Real Madrid mènerait toujours la danse dans ce dossier.

Avec Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Federico Valverde, le Real Madrid est déjà bien armé pour l’avenir de son milieu de terrain. Mais le club madrilène voudrait tout de même ajouter un autre jeune élément dans son entrejeu. Dans cette optique, Florentino Pérez aurait jeté son dévolu sur Jude Bellingham, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Borussia Dortmund. Mais pour le joueur de 19 ans, estimé à 93M€, le Real Madrid va devoir se frotter à un nouveau club.

Manchester United entre dans la danse pour Bellingham

Ce vendredi, ESPN annonce que Manchester United, désireux de renforcer son milieu de terrain, serait prêt à tenter sa chance pour Jude Bellingham. Les Red Devils seraient d’ailleurs décidés à monter une incroyable opération pour consolider leur entrejeu.

Le Real Madrid et Liverpool tiennent la corde