Mercato - PSG : Vers un rebondissement inattendu pour une opération estivale ?

Publié le 26 novembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien qu’il soit comme un poisson dans l’eau au Sporting Lisbonne et que des rumeurs pour un nouveau prêt ont fait surface dernièrement, Pablo Sarabia ne pourrait pas être à nouveau prêté par le PSG au Sporting selon un journaliste d’A Bola.

Alors que Lionel Messi a déposé ses valises lors du dernier mercato estival, le PSG n’a eu d’autre choix que de sacrifier une cartouche offensive de son effectif. Et l’élément choisi a été Pablo Sarabia, auteur de belles performances à l’Euro avec La Roja. L’international espagnol est parti sous la forme d’un prêt payant de 2M€ pour l’intégralité de la saison sans qu’une option d’achat ne soit incluse dans l’opération. Et ces derniers temps, il est question d’un éventuel nouvel accord entre le PSG et le Sporting Lisbonne pour un prêt d’une autre saison pour Pablo Sarabia. Néanmoins, les émoluments de Sarabia sembleraient mettre à eux seuls un terme à ces rumeurs.

« Son salaire net au PSG est supérieur au plus gros salaire brut du vestiaire du Sporting »