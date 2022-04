Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre pour l’avenir de Pochettino ?

Publié le 3 avril 2022 à 18h15 par La rédaction

Si Mauricio Pochettino est annoncé avec insistance sur le banc de Manchester United, Erik Ten Hag serait le mieux placé pour devenir le nouvel entraineur des Red Devils.

Arrivé au Paris Saint-Germain en janvier 2021, Mauricio Pochettino devrait prochainement faire ses valises. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le tacticien argentin ne fait pas l’unanimité en interne, et la direction parisienne travaille sur sa succession depuis le mois de novembre. Alors que le PSG, éliminé dès les 8èmes de finale de Ligue des Champions, réalise une saison très en deçà de ses objectifs initiaux, l’entraineur de 50 ans pourrait faire son grand retour en Premier League. Désireux de trouver le successeur de Ralf Rangnick, Manchester United s’intéresserait à Mauricio Pochettino, mais ce dernier pourrait bien se faire dépasser par Erik Ten Hag, avec qui les négociations seraient en très bonne voie.

Erik Ten Hag se rapproche de Manchester United