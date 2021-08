Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti revient sur son départ raté au FC Barcelone !

Publié le 28 août 2021 à 23h45 par A.C.

Marco Verratti est revenu sur un épisode datant de 2017, lorsqu’il a été proche de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le FC Barcelone.

Kylian Mbappé n’est pas le premier joueur à vouloir quitter le Paris Saint-Germain. Tout le monde se souvient de l’interminable feuilleton Neymar en 2019, qui avait clairement expliqué vouloir retrouver son ancien club du FC Barcelone, mais il y a également eu Thiago Silva et Marco Verratti, eux aussi lié au club catalan. Tout récemment, l’ancien agent du milieu italien est d’ailleurs revenu sur cet épisode, lors d’un entretien accordé à AS . « Marco et moi avions décidé de signer pour Barcelone, nous avions déjà établi des contacts avec le directeur sportif et aussi avec le président Bartomeu » a déclaré Donato di Campli. « Marco lui-même a informé le club lors de la deuxième journée d'entraînement de la présaison qu'il voulait quitter le PSG et qu'il n'allait pas renouveler. Mais ensuite, le PSG a menacé Marco et il a fini par signer avec (Mino) Raiola ».

« Je voulais changer de club parce qu’il y avait certaines choses que je ne comprenais plus »