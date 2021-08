Foot - Mercato - PSG

Mercato : Cristiano Ronaldo, une très, très bonne nouvelle pour le PSG ?

Publié le 28 août 2021 à 21h30 par La rédaction

L’arrivé de Cristiano Ronaldo à Manchester United pourrait permettre au PSG de récupérer Paul Pogba plus facilement. Explications.

Nous avons assisté à un vendredi tout simplement fou sur le marché des transferts ce vendredi. En effet, alors que tout indiquait que Cristiano Ronaldo rejoindrait Manchester City après on départ annoncé de la Juventus, c'est finalement à Manchester United que l'international portugais a effectué son grand retour à la surprise générale. L'annonce a été effectuée par les Red Devils ce vendredi en fin de journée, pour le plus grand bonheur des supporters des pensionnaires d'Old Trafford qui croyaient jusque-là que l'ancien joueur du Real Madrid les trahirait en rejoignant le club du rival territorial. Cependant, même si le symbole du retour de Cristiano Ronaldo est fort, il pourrait ne pas être sans conséquences pour Manchester United... et offrir une éventuelle passe décisive au PSG !

Paul Pogba susceptible de partir ?