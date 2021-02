Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une terrible tendance se dessine pour le recrutement estival…

Publié le 24 février 2021 à 22h45 par H.G.

Alors que le PSG est victime de lourdes pertes en raison de la pandémie de Covid-19, cette situation aurait de grandes chances de fortement perturber le mercato estival du club de la capitale.

La pandémie de Covid-19 fait rage depuis plus d’un an en Europe, et son impact ne se limite pas qu’à son aspect sanitaire. En effet, la lutte contre cette dernière a de lourdes conséquences économiques partout dans le monde, et les clubs de football s’en retrouvent logiquement impactés et perdent de précieuses recettes. Ainsi, comme cela avait été annoncé, le PSG aurait perdu près de 200 M€ cette année à cause de la situation sanitaire. Et cette situation aurait de grandes chances de perturber la prochaine fenêtre estivale des transferts du club de la capitale, qui avait déjà du compter ses sous l’été dernier.

Le PSG ferait attention à chaque euro dépensé !