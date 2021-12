Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 24 décembre 2021 à 15h15 par La rédaction

Certains médias italiens évoquent la volonté de la Juve d’accélérer l’opération Pogba cet hiver. Analyse.

Le média italien calciomercato.it a révélé ces dernières heures que la Juventus avait entamé des démarches pour tenter de boucler le retour de Paul Pogba au mois de janvier, sachant que le milieu français arrive en fin de contrat en juin prochain. Mais le média ajoute que le club bianconero serait contraint à un gros effort financier pour y parvenir, tout comme le joueur, qui devrait accepter un effort financier important sur son contrat. Que faut-il en penser ?

Contexte favorable au PSG

Autant dire que dans le contexte, il n’existe quasiment aucune chance pour que la Juve soit en mesure de boucler une telle opération en janvier. Non seulement Pogba n’a aucun intérêt à accepter d’être transféré en janvier alors qu’il sera libre en juin, mais a fortiori si c’est pour être contraint à un gros effort salarial. Dans ce cas, le milieu tricolore privilégiera logiquement d’aller au bout de son contrat avec Manchester afin de maximiser son choix et ses chances d’avoir le meilleur contrat possible. Autant d’éléments favorables au PSG.