Mercato - PSG : Une surprise encore possible pour Kylian Mbappé ?

Publié le 30 décembre 2021 à 3h30 par T.M.

Si la tendance donne Kylian Mbappé partant au PSG en fin de saison, tout pourrait encore être possible.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Aujourd’hui, le Français se trouve au PSG, mais étant donné qu’il est en fin de contrat, l’idée d’un départ libre à l’été est une réelle possibilité. Ce scénario prend de plus en plus d’ampleur et tous les regards se tournent vers le Real Madrid. Ce n’est pas un secret, Florentino Pérez rêve de Mbappé et l’intérêt est réciproque. Le feuilleton est-il donc déjà joué d’avance ? Pas sûr…

« Attention… »