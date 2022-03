Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du projet QSI poussée vers la sortie ?

Publié le 9 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Cantonné ou presque à l’infirmerie depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos est en train de voir son expérience parisienne virer au flop. Et sa direction pourrait d’ailleurs perdre patience…

Récemment interrogé dans les colonnes de L’Equipe , Leonardo mettait les choses au clair sur les pépins physiques à répétition de Sergio Ramos (35 ans), qui n’a disputé que 5 matchs depuis sa signature au PSG l’été dernier : « On l’a recruté, il était bien physiquement. Aujourd’hui, il a joué cinq matches. Malheureusement, il ne s’est pas passé ce qu’on imaginait. C’est dur pour lui, pour tout le monde. Mais nos rapports sont clairs. Le jour où on dit qu’il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous », indiquait le directeur sportif du PSG, précisant qu’il serait prêt à prendre une décision radicale si la situation ne s’améliore pas pour Ramos. Et cette tendance se confirme…

Le PSG prêt à casser le contrat de Ramos ?

À en croire les révélations du quotidien espagnol AS mardi, la dernière blessure en date de Sergio Ramos aurait considérablement agacé le PSG, au point qu’une rupture de son contrat soit envisagée si la situation ne s’améliore pas rapidement pour l’ancien défenseur emblématique du Real Madrid. Le décor est planté…