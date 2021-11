Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star de Pochettino a tranché pour son avenir !

Publié le 3 novembre 2021 à 11h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Angel Di Maria dispose d'une saison supplémentaire en option. Et le Fideo n'aurait aucun doute pour son avenir.

Arrivé au PSG en 2015 après une saison très délicate à Manchester United, Angel Di Maria semble parfaitement s'épanouir à Paris, comme en témoigne sa récente prolongation de contrat. Au micro de Téléfoot , le Fideo affichait d'ailleurs sa joie : « C'est vrai que j'ai pris cette décision pour ma famille et pour que mes filles restent à Paris. Pourvu que je puisse faire une bonne saison à Paris. Il me reste un an de contrat et ensuite si tout va bien, on verra avec Leonardo pour faire une dernière saison . » L'appel du pied est lancé.

Di Maria veut activer l'option dans son contrat