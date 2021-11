Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star de l’écurie Raiola se prononce sur son avenir !

Publié le 22 novembre 2021 à 15h10 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG ces dernières semaines, Matthijs De Ligt a fait le point sur son avenir à la Juventus ce lundi, et le défenseur néerlandais a préféré se montrer très énigmatique sur la question.

Comme l’a révélé la presse italienne fin octobre, le PSG aurait toujours des vues sur Matthijs De Ligt (22 ans), alors que l’ancien défenseur central de l’Ajax Amsterdam est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec la Juventus Turin. Leonardo serait toujours un grand fan du protégé de Mino Raiola malgré un nombre déjà important de défenseurs centraux dans les rangs du PSG, et en conférence de presse ce lundi, De Ligt a fait le point sur son avenir.

« Ma prolongation ? Je n’y pense pas… »