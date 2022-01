Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réelle offensive de Leonardo pour Dembélé ?

Publié le 28 janvier 2022 à 0h20 par La rédaction

L’anecdote autour du téléphone de l’agent d’Ousmane Dembélé à Barcelone est-elle le signe que le PSG est bel et bien positionné sur l’attaquant tricolore. Analyse.

Lors de l’émission El Chiringuito diffusée mercredi après-midi, des images montrant l’arrivée de Moussa Sissoko à Barcelone ont été diffusées. On y voit clairement sur son téléphone le nom de Leonardo s’afficher, en train d’appeler le conseiller de l’attaquant français.

Dans la lignée de la stratégie du PSG

Si Leonardo cherche à joindre Moussa Sissoko dans le contexte actuel, cela laisse fatalement supposer que le PSG vise bel et bien Ousmane Dembélé, probablement dans l’optique d’un départ libre en fin de saison. L’hypothèse est d’autant plus plausible que le club de la capitale est aujourd’hui très désireux de mener des recrutements importants sur des joueurs en fin de contrat, afin d’éviter de payer des transferts, comme ce fut le cas l’été dernier déjà avec Messi, Donnarumma, Sergio Ramos ou encore Wijnaldum. En revanche, l’hypothèse que l’agent ait fait exprès de montrer le nom de Leonardo s’afficher sur son téléphone, sachant qu’il pouvait supposer que des journalistes l’attendraient à l’aéroport, apparaît moins probable, car on ne comprendrait pas alors l’intérêt d’une telle démarche, qui serait contre-productive sachant que l’objectif actuel de l’agent doit forcément être de stabiliser la relation avec le Barça pour que Dembélé puisse jouer lors des six derniers mois de la saison.