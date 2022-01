Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une voie royale pour Ousmane Dembélé !

Publié le 27 janvier 2022 à 18h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait une belle carte à jouer dans l’opération Ousmane Dembélé, qui serait apprécié par le dirigeant parisien pour la simple et bonne raison qu’il souhaiterait se lancer un nouveau challenge cet hiver selon la presse ibérique.

Avec l’arrivée filmée de Moussa Sissoko à Barcelone pour un entretien avec les dirigeants du Barça pour l’éventuelle prolongation de contrat de son client Ousmane Dembélé, El Chiringuito a démontré grâce à ce qu’affichait l’écran du téléphone portable de l’agent de Dembélé qu’il était en contact avec Leonardo, directeur sportif du PSG. Néanmoins, le journaliste François David a tenu à mettre les choses au clair quant à la supposée relation professionnelle entre Sissoko et Leonardo dans le cadre d’une potentielle venue de Dembélé au PSG. « Au Parisien, on soupçonne qu’il (NDLR : Moussa Sissoko) s’est arrangé avec l’un de ses amis pour faire du bruit. Sissoko et Leonardo ne se parlent pas, ils se détestent ». Pour autant, la presse ibérique affirme que le PSG aurait ses chances pour boucler le coup Ousmane Dembélé.

Le PSG serait «bien positionné» pour Dembélé !