Mercato - PSG : Aulas veut doubler Leonardo pour un talent de Ligue 1 !

Publié le 27 janvier 2022 à 17h45 par Th.B.

Bien que le PSG garde un oeil sur Romain Faivre et que ce dernier ait ouvert la porte au club de la capitale, l’OL jouerait les trouble-fêtes et aurait déjà enclenché les discussions pour sa venue à Lyon avec un potentiel transfert avoisinant les 15M€.

« Il y a eu des contacts avec mes agents. Pour moi, c’est un rêve de jouer avec le PSG. C’est ma ville, il y a ma famille et tous mes amis là-bas.» . Voici la déclaration lourde de sens livrée par Romain Faivre à Canal + dernièrement. En pleine forme au Stade Brestois où il a inscrit 8 buts pour 6 passes décisives depuis le début de la saison, le milieu de terrain intéresse particulièrement le PSG comme le10sport.com vous le faisait savoir en janvier 2021. Néanmoins, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, pourrait jouer un sale tour à son homologue Nasser Al-Khelaïfi et au PSG.

L’OL discute avec Romain Faivre !