Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue estivale de Leonardo déjà sur le départ ?

Publié le 14 mars 2020 à 20h45 par H.G.

En manque de temps de jeu au PSG depuis son arrivée l'été passé, Marcin Bulka pourrait quitter le club de la capitale après seulement un an à Paris pour rejoindre une écurie de Liga.

L’été dernier, le PSG a connu un véritable renouvellement dans les cages : Gianluigi Buffon est retourné à la Juventus, Alphonse Areola est parti en prêt au Real Madrid tandis que Kevin Trapp a été vendu à l’Eintracht Francfort. Pour les remplacer, le club de la capitale a choisi de miser sur Keylor Navas, Sergio Rico (arrivé en prêt en provenance du FC Séville) et Marcin Bulka. Et si les deux premiers sont des paris gagnants, le moins que l’on puisse dire est que le portier polonais peine à exister depuis son arrivée. Le gardien de 20 ans est largement dépassé par la concurrence de ses deux homologues et n’a disputé qu’une seule rencontre avec le PSG, face à Metz en août dernier. Sous contrat jusqu’en 2021, Marcin Bulka pourrait décider de quitter Paris, et une écurie de Liga serait prête à l’accueillir à en croire les informations venues de l’autre côté des Pyrénées.

Le Real Betis lorgnerait sur Marcin Bulka !