Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos et Henrique déjà prêts à dégainer pour ce crack portugais ?

Publié le 17 juin 2022 à 19h30 par Hugo Ferreira

Désireux de renforcer son effectif lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain se montre déjà très actif, notamment sur le marché des milieux de terrain. La quasi-totalité des joueurs dont dispose le club de la capitale dans ce secteur n’ont pas convaincu, et leurs successeurs sont recherchés. Le PSG s’intéresserait notamment à Vitinha, alors qu’Antero Henrique et Nasser Al-Khelaïfi songeraient déjà à une première offre.

L’entrejeu du Paris Saint-Germain pourrait subir de nombreux changements lors du mercato estival. En effet, seul Marco Verratti donne pleinement satisfaction, cependant, celui-ci manque de nombreux matchs en raison de pépins physiques. Le club de la capitale a cherché à plusieurs reprises un joueur capable de seconder l’international italien, sans succès. Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Ander Herrera, Idrissa Gueye et Danilo Pereira, aucun d’entre eux n’a réussi à convaincre totalement le PSG, et ces derniers ne devraient pas être conservés en cas de bonne offre. A la recherche d’éléments capables de renforcer le milieu de terrain parisien, Luis Campos a déjà identifié une première cible au Portugal. Selon les informations d’ A Bola , le directeur sportif du PSG s’intéresserait à Vitinha, qui figure également sur les écrans radars de Manchester United. L’international portugais pourrait donc prochainement faire l’objet d’une offre venant du PSG, qui aurait été conquis par ses prestations sous le maillot du FC Porto.

Mercato - PSG : Le clan Pogba écarte ouvertement une piste pour son avenir https://t.co/sQzdfcuP5u pic.twitter.com/U8c9C9eNxp — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 17, 2022

Le PSG a coché le nom de Vitinha

Prêté à Wolverhampton la saison dernière afin de grappiller du temps de jeu, Vitinha a réussi à s’imposer au FC Porto dès son retour. Apparu à 47 reprises pour un total de 4 buts et 5 passes décisives, le milieu de terrain a été le 3ème joueur le plus utilisé par Sergio Conceição. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues auprès de Fernando Santos, qui l’a sélectionné pour la première fois à l’occasion des tours de qualification à la Coupe du monde 2022 face à la Turquie et à la Macédoine du Nord. A 22 ans, l’international portugais pourrait désormais franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant le Paris Saint-Germain, qui serait à l’affut sur ce dossier.

Mercato - PSG : Porte ouverte pour un transfert de Frenkie de Jong ? https://t.co/M8WAj6FEFO pic.twitter.com/2eyoiIobQ2 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 17, 2022

Luis Campos et Antero Henrique pourraient dégainer une offre pour Vitinha