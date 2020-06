Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte s’ouvre en grand pour la succession de Meunier !

Publié le 28 juin 2020 à 4h45 par T.M.

Thomas Meunier parti au Borussia Dortmund, Leonardo cherche un nouvel arrière droit pour le PSG. Un rôle qui plait bien à Timothy Castagne.

Jugeant Colin Dagba encore un peu faible, Leonardo veut recruter deux joueurs pour le poste d’arrière droit. En effet, au PSG, il faut pallier le départ de Thomas Meunier. En fin de contrat, le Belge s’est engagé avec le Borussia Dortmund. Parmi les pistes, on retrouvait alors Adam Marusic (Lazio) ou Hamari Traoré (Rennes). Une liste où figure également, selon les informations du 10 Sport, le nom de Timothy Castagne. Actuellement à l’Atalanta Bergame, le Belge pourrait donc venir faire oublier son compatriote. Un intérêt qui ne laisse d’ailleurs pas insensible le principal intéressé.

« Tu ne peux pas dire non à Tottenham ou au PSG »