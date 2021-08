Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie en L1 pour Kurzawa ?

Publié le 10 août 2021 à 20h15 par La rédaction

La très médiatique arrivée de Messi ne doit pas faire oublier les ventes nécessaires au PSG. Parmi les joueurs susceptibles de quitter le club Layvin Kurzawa

Lionel Messi va s'engager au PSG. L'Argentin va signer un alléchant contrat dont le10sport.com vous dévoilait les détails en exclusivité. Mais si l'ancien Barcelonais arrive libre, son salaire imposant risque de peser sur les finances du PSG. Le club de la capitale avait prévu de vendre pour 180M€ et ceci avant l'arrivée de Messi. Il paraît donc impératif désormais de voir des éléments quitter Paris.

Kurzawa vers Nice ?

Et parmi les prétendants à un départ on retrouve Layvin Kurzawa. Le latéral gauche, barré par Juan Bernat mais également par un Abdou Diallo capable d'évoluer côté gauche, n'est plus en odeur de sainteté du côté du Parc des Princes. Même s'il a prolongé son contrat jusqu'en 2024, un départ semble plus que jamais probable. Après Galatasaray, ce serait l'OGC Nice qui s'intéressait au latéral de 28 ans selon les informations de Mohamed Toubache-Ter.