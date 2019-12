Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste XXL de Leonardo fixée à 70M€ ?

Publié le 28 décembre 2019 à 7h15 par B.C.

Pour la succession de Thiago Silva, Leonardo s'intéresserait à Kalidou Koulibaly. Un joueur qui serait disponible contre un chèque avoisinant 70M€.

Malgré son excellent début de saison, Thiago Silva n'est pas assuré de poursuivre sa carrière au PSG. En effet, l'international brésilien verra son contrat prendre fin à l'issue de la saison, et Leonardo prend son temps avant d'entamer les négociations pour une prolongation. Pire encore pour le capitaine du PSG, le directeur sportif parisien commencerait à regarder autour de lui pour enrôler un nouveau défenseur et aurait notamment coché le nom de Kalidou Koulibaly, élu meilleur joueur à son poste la saison dernière, qui éprouve toutefois plus de difficultés depuis août. Un état de forme qui pourrait faire les affaires de Leonardo.

Koulibaly désormais estimé à 70M€ ?