Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opportunité en or pour Leonardo avec Ndombele ?

Publié le 12 avril 2020 à 17h15 par Th.B.

Lassé des sorties accusatrices de José Mourinho et du traitement que The Special One lui fait subir, Tanguy Ndombele pourrait prendre en considération un départ de Tottenham dès cet été. De quoi faire les affaires du PSG ?

Et si Tanguy Ndombele venait à signer au PSG ? Le 6 février 2019, le 10 Sport vous révélait en exclusivité que le club de la capitale projetait de réaliser un très gros investissement en marge du mercato estival et que Tanguy Ndombele était une piste que le PSG prenait en considération. Le milieu de l’OL de l’époque semble d’ailleurs avoir été proche de signer au PSG, mais a finalement rejoint Tottenham pour 60M€ sans compter les 10M€ de bonus accessibles. Une offre que l’OL n’a pas pu refuser. Cependant, la piste Ndombele semblerait être toujours d’actualité ces derniers jours pour le PSG, et le principal intéressé ne serait pas contre un départ de Tottenham.

Mourinho agacerait Ndombele qui prendrait un départ en considération !