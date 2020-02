Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre déjà transmise pour cette piste de Leonardo ? La réponse !

Publié le 5 février 2020 à 7h15 par Th.B.

Pour renforcer l’entrejeu du PSG, Leonardo penserait à Gaetano Castrovilli. Directeur sportif de la Fiorentina, Daniele Pradè a d’ailleurs reconnu avoir reçu des offres pour son milieu de terrain.

Décidément, Leonardo semble avoir pour objectif de redessiner les contours de l’entrejeu du PSG. Le directeur sportif parisien a déjà recruté Idrissa Gueye et Ander Herrera depuis son arrivée en juin dernier. En marge du prochain mercato estival, le Brésilien verrait en Gaetano Castrovilli (22 ans) un profil susceptible un plus au PSG. Le milieu de terrain de la Fiorentina intéresserait cependant l’Inter Milan ainsi que d’autres clubs européens, comme le directeur sportif de La Viola l’a confirmé.

Le directeur sportif de la Fiorentina évoque des offres pour Castrovilli !