Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive déjà programmée pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 31 décembre 2019 à 17h45 par B.C.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait tout de même prolonger son bail avec le club turinois.

A bientôt 35 ans, Cristiano Ronaldo continue d'impressionner. L'international portugais a déjà inscrit 12 buts toutes compétitions confondues avec la Juventus depuis le début de la saison et ne semble pas près d'arrêter comme l'a assuré Jorge Mendes sur Sky Sports : « Depuis qu'il a dépassé la trentaine, il a fait des choses que les autres n'ont jamais faites. Les plus jeunes lui donnent l'exemple. (…) Avec la Juventus, il veut gagner tellement, d'autant plus qu'il aura bientôt 35 ans, mais il peut vraiment jouer aussi longtemps qu'il le souhaite ». Cristiano Ronaldo a donc de belles années devant lui avant de partir à la retraite, et une dernière pige au PSG ne serait pas à écarter en cas de départ de Neymar comme l'explique le Corriere dello Sport ce mardi. Néanmoins, la Juventus n'aurait pas l'intention de laisser filer sa star.

Une prolongation de CR7 à la Juventus ?