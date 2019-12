Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Manchester City se renseigne sur Abraham (Chelsea)

Publié le 31 décembre 2019 à 16h15 par Alexis Bernard

Révélation de la saison du côté de Chelsea, le jeune Tammy Abraham (22 ans) se retrouve sur les tablettes de Manchester City.

Au cœur de discussions compliquées entre Chelsea et les représentants de Tammy Abraham, un géant de Premier League tente de jouer les trouble-fêtes. Selon nos informations, il s’agit de Manchester City, qui a récemment pris la température auprès du joueur pour connaître ses intentions pour l’avenir. Alerté des difficultés dans les négociations avec Chelsea pour prolonger son contrat (les demandes salariales de l’attaquant anglais seraient trop hautes pour les dirigeants des Blues), Manchester City aurait saisi l’opportunité pour venir faire part de son intérêt et de la possibilité d’ouvrir des discussions pour les mois à venir. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Chelsea, Tammy Abraham réalise un début de saison canon (14 buts en 25 matchs) et les Blues souhaitent récompenser leur attaquant mais également le verrouiller pour la suite.