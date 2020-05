Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive de la Juventus sur Neymar ou Mbappe ?

Publié le 19 mai 2020 à 4h10 par La rédaction

Evoqué il y a quelque temps dans les médias italiens, une offensive de la Juve sur Neymar ou Mbappe peut-elle se matérialiser dans les prochaines semaines ? Des éléments de réponse sont arrivées très récemment…

Ces dernières heures, la Gazzetta Dello Sport a apporté des précisions importantes au sujet de Paulo Dybala, la star argentine de la Juventus Turin. Le média italien affirme en effet qu’après avoir envisagé le départ du joueur l’été dernier, le club planche désormais sur une prolongation de son contrat jusqu’en juin 2025.

Moins certain pour juin 2021

Cette prise de position claire du club bianconero confirme de manière définitive une chose : les dirigeants turinois ne programment aucune offensive cet été sur Neymar ou Mbappe, qui n’aurait été rendue possible que par l’inclusion de Dybala dans l’opération. Si les perspectives sont moins nettes pour juin 2021, date à laquelle Cristiano Ronaldo n’aura plus qu’un an de contrat, l’affaire est entendue pour le prochain mercato estival : la Juve ne tentera rien sur les deux attaquants parisiens.