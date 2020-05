Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour de Neymar au Barça impossible à boucler ?

Publié le 18 mai 2020 à 21h15 par B.C.

Alors que le FC Barcelone aurait toujours des vues sur Neymar, Giovane Elber estime que les conditions dans lesquelles le Brésilien a rejoint le PSG en 2017 lui ferment désormais les portes du club catalan.

Neymar finira-t-il par retourner au FC Barcelone ? Alors que la star du PSG ne dirait pas non à l'idée de retrouver Lionel Messi et Luis Suarez, cela ne sera pas pour tout de suite. En effet, la crise du coronavirus oblige le Barça à faire des économies, et la direction aurait ainsi décidé de se concentrer sur Lautaro Martinez et de tirer un trait sur Neymar, pour l'instant. Qu'en sera-t-il dans les prochains mois ? Neymar, sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, n'a toujours pas prolongé et sera plus accessible l'été prochain s'il n'a pas renouvelé son bail d'ici là. Mais aux yeux de Giovane Élber, il est inconcevable d'imaginer le Brésilien faire son retour au Barça.

« Vu comment il a quitté Barcelone, il n'y a aucune possibilité qu'il puisse revenir »