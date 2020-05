Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane tout proche de recruter Mohamed Salah ? La réponse !

Publié le 19 mai 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’ancien sélectionneur de Mohamed Salah a indiqué que l’attaquant de Liverpool était passé proche d’un transfert au Real Madrid, son entourage a nié cette version.

Récemment interrogé par OnliTime Sport , l’ancien sélectionneur-adjoint de l’Egypte avait lâché une énorme confidence sur la piste Mohamed Salah au Real Madrid : « En mars 2018, j’étais en train de parler avec (Mohamed) Salah, et il m’a dit que le Real Madrid lui avait transmis une offre. L’offre était vraiment bonne, mais Salah en a discuté avec moi, et avec M. Cuper, et il a décidé de rester à Liverpool, parce qu’il était bien là-bas ». Mais l’agent de l’attaquant égyptien de Liverpool a rétabli ses vérités à ce sujet…

L’agent de Salah nie ces propos