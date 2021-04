Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion en or pour Leonardo dans ce dossier à 0€ !

Publié le 11 avril 2021 à 23h15 par D.M.

Le dossier Gianluigi Donnarumma continue d’inquiéter les dirigeants du Milan AC. Le portier n’a toujours pas prolongé son bail et plusieurs équipes sont prêtes à l’accueillir lors de l’intersaison.

La confiance a laissé la place à l’inquiétude au Milan AC. Formé au sein de la formation rossonera, Gianluigi Donnarumma discute depuis de nombreux mois avec ses dirigeants pour prolonger son bail qui prend fin en juin prochain, mais les deux parties ne parviennent pas à se mettre d’accord. Un dossier sensible pour le club italien, qui compte sur lui pour les saisons à venir. Mais interrogé sur l’avenir de Donnarumma ce samedi, Paolo Maldini a lâché une réponse qui ne prête pas à l’optimisme. « Donnarumma au Milan AC à vie ? C’est un choix qu’il faut savoir assumer dans le temps. Beaucoup de fois Donnarumma a donné satisfaction, mais beaucoup de fois non (…) Je ne suis pas là pour le juger, mais je dirais que pour boucler une prolongation, il faut être deux » a déclaré le directeur technique du Milan AC.

Toujours aucun accord dans le dossier Donnarumma