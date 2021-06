Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion en or pour Leonardo avec ce coéquipier de Ronaldo !

Publié le 26 juin 2021 à 15h15 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Arthur Melo ne rentrerait pas dans les plans de Massimiliano Allegri et aurait de grandes chances de quitter la Juventus lors de ce mercato estival.

Cristiano Ronaldo n’est pas le seul joueur de la Juventus à figurer dans le viseur du PSG. Selon les informations du Corriere dello Sport, le nom d’Arthur Melo apparaitrait sur la short-list de Leonardo et ses agents feraient le forcing pour qu’il rejoigne la capitale française. Il faut dire que sa situation à la Juventus devient de plus en plus compliquée. Arrivé lors du dernier mercato estival dans le cadre d’un échange avec Miralem Pjanic, Arthur Melo n’a pas réussi à s’installer comme un titulaire indiscutable à la Juventus et aurait de grandes chances de quitter l’Italie cet été.

La Juve voudrait se séparer d'Arthur