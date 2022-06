Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle offensive du Qatar est annoncée pour Zinédine Zidane

Publié le 21 juin 2022 à 16h15 par Dan Marciano mis à jour le 21 juin 2022 à 16h16

Comme annoncé par le10Sport.com dès le 10 juin dernier, Zinédine Zidane ne sera pas le prochain entraîneur du PSG. Le successeur de Mauricio Pochettino devrait être Christophe Galtier, actuel coach de l'OGC Nice et tout proche d'un accord avec le club parisien. Mais certains médias, notamment espagnols, continuent d'évoquer une possible arrivée du champion du monde 1998 à Paris.

Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Christophe Galtier ne débarque au PSG. Comme annoncé par le10Sport.com, l'actuel entraîneur de l'OGC Nice est tout proche de s'engager avec le club de la capitale. Certains médias annoncent même un accord à hauteur de 10M€ entre les deux équipes. La fin d'un feuilleton, qui aura duré de longues semaines et connu de multiples rebondissements. En effet, il y a quelques semaines, le favori se nommait Zinédine Zidane. Mais comme annoncé en exclusivité en exclusivité par le10Sport.com le 10 juin dernier, le champion du monde 1998 ne sera pas l'heureux élu. Une information confirmée par la suite par l'ensemble des médias français.

«El emir de Qatar insiste en fichar a Zidane para el PSG» pic.twitter.com/6xB0wzJ2LE — Eduardo Inda (@eduardoinda) June 21, 2022

La presse espagnole relance le feuilleton Zidane