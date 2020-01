Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une issue imminente dans le dossier Emre Can ?

Publié le 27 janvier 2020 à 16h45 par A.D.

Le PSG et le Borussia Dortmund seraient à la lutte pour le recrutement d’Emre Can. Le club allemand serait sur le point de finaliser l’opération pour une somme avoisinant les 23M€.

Le Borussia Dortmund serait en passe de remporter son bras de fer avec le PSG. Depuis le début de saison, Emre Can peine à emmagasiner du temps de jeu à la Juventus. Ce qui pourrait le pousser à quitter Turin dès cet hiver. Conscients de la situation d’Emre Can, le PSG et le Borussia Dortmund voudraient en profiter pour l’accueillir avant la fin du mois de janvier. Et il semblerait que le BVB soit en passe de boucler l’affaire.

Emre Can sur le point de snober le PSG pour Dortmund ?

D’après les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , Emre Can serait de plus en plus proche d’une signature au Borussia. La Juventus et le club de la Ruhr seraient en discussions pour finaliser un accord à hauteur de 23M€. Toujours selon le journaliste italien, un contrat jusqu’en 2024 attendrait Emre Can à Dortmund.