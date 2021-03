Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une issue claire pour le feuilleton Lloris ?

Publié le 24 mars 2021 à 1h45 par A.C.

Gardien titulaire de Tottenham et de l’équipe de France, Hugo Lloris pourrait changer de club au cours du prochain mercato estival.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens en circulation, en dépit de ses 34 ans, Hugo Lloris pourrait bien faire beaucoup parler de lui au cours des prochains mois. Sous contrat avec Tottenham jusqu’en juin 2022, il pourrait en effet partir. L’Équipe explique en effet qu’il n’apprécierait plus vraiment la politique et la direction prise par son club et leurs routes pourraient donc se séparer. Manchester United serait vraisemblablement sur le coup, mais cela serait également le cas du Paris Saint-Germain, qui possède toutefois déjà un excellent gardien avec Keylor Navas.

Lloris à Tottenham... au moins jusqu’en juin 2022 ?