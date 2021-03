Foot - Mercato

Mercato - LOSC : Maignan vers un transfert à 25M€ en Premier League ?

Publié le 23 mars 2021 à 8h50 par G.d.S.S. mis à jour le 23 mars 2021 à 8h51

Pisté par Tottenham qui se projette sur la succession d’Hugo Lloris, Mike Maignan pourrait donc quitter le LOSC dans le cadre d’un transfert avoisinant les 25M€.