Mercato - PSG : Une grosse erreur est révélée pour ce transfert ?

Arrivé en 2012 au PSG, Marco Verratti ne semblait plus entrer dans les plans de Luis Enrique et a donc été invité à partir. Il s'est engagé à Al-Arabi au Qatar pour environ 45M€. Néanmoins, son départ n'a pas totalement été digéré à Paris où le manque de créativité est souvent pointé du doigt. Et Farid Boulaya en rajoute une couche, assurant que l'Italien a toujours sa place au PSG.

L'été dernier, après 11 ans au club, Marco Verratti a quitté le PSG pour s'engager avec Al-Arabi au Qatar. Depuis, difficile de s'en rendre compte du niveau réel de l'international italien dont le départ continue de faire parler, notamment à cause des problèmes de créativité au sein de l'effectif de Luis Enrique. Des problèmes que Marco Verratti aurait pu résoudre ? Farid Boulaya, ancien de Metz et milieu offensif d’Al-Gharafa, en est convaincu.

« Ça reste Marco Verratti, c’est toujours aussi difficile de lui prendre la balle, il n’a pas été aidé au début parce que son équipe était moins performante collectivement que l’an dernier, mais il est au-dessus », assure celui qui a été élu meilleur joueur du championnat qatari en octobre et novembre dans les colonnes de L'EQUIPE , avant d'en rajouter une couche.

