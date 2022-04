Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une fenêtre de tir se précise pour N’Golo Kanté !

Publié le 2 avril 2022 à 23h15 par P.L.

Après avoir tenté sa chance en vain cet hiver, le PSG garderait toujours un œil sur N'Golo Kanté. Mais alors que le Real Madrid serait également revenu à la charge dans ce dossier, Leonardo pourrait avoir un petit coup à jouer pour le milieu de Chelsea.

Cet été, le PSG aimerait encore se renforcer dans son entrejeu. Dans cette optique, Leonardo aurait exploré plusieurs pistes sur le marché des transferts. Sur sa liste, le directeur sportif parisien aurait placé des noms comme Paul Pogba, Sergej Milinkovic-Savic, Aurélien Tchouaméni ou encore N’Golo Kanté. Pour ce dernier, le PSG avait d’ailleurs à nouveau tenté sa chance cet hiver selon Le Parisien. Mais l’international tricolore avait préféré ne pas donner suite, étant plutôt heureux en Angleterre. Toutefois, le club de la capitale garderait toujours un œil attentif sur N’Golo Kanté, tout comme le Real Madrid, qui serait revenu à la charge selon AS . Néanmoins, Leonardo pourrait avoir un petit coup à jouer. Mais il faudra se méfier de la concurrence.

Kanté pourrait être poussé vers la sortie à Chelsea, mais le Real Madrid lorgne sur lui