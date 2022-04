Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros coup de froid pour ce dossier colossal de Pérez !

Publié le 2 avril 2022 à 22h00 par La rédaction

Si Declan Rice suscite l’intérêt du Real Madrid en vue du prochain mercato estival, West Ham ne serait pas enclin à laisser partir l’international anglais.

Alors que Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro ont tous les trois plus de 30 ans, le Real Madrid souhaite rajeunir son entrejeu, et cherche activement les joueurs qui pourront succéder à ce trio. Si Eduardo Camavinga et Federico Valverde semblent déjà représenter l’avenir du club, Florentino Pérez serait à la recherche d’un nouveau milieu de classe mondiale, et cible plusieurs noms. Aurélien Tchouaméni est annoncé avec insistance chez les Merengue , mais ne serait pas la seule cible puisque Declan Rice est également dans les petits papiers madrilènes. Cependant, ce dossier pourrait bien se montrer trop complexe à finaliser.

« Il n'est pas à vendre »