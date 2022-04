Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland et Mbappé changent les plans de Pérez !

Publié le 2 avril 2022 à 13h30 par La rédaction

En plus des dossiers Mbappé et Haaland qui sont les priorités absolues, le Real Madrid prépare l’avenir et a déjà ciblé des profils pour le milieu et l’attaque.

Après avoir passé un été 2021 plutôt tranquille, le Real Madrid se prépare à un mercato estival rocambolesque. En priorité, le dossier Mbappé. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le Real Madrid a un accord avec l’attaquant du PSG, même si celui-ci continue d’écouter attentivement la proposition du club de la capitale. Autre piste prioritaire, Erling Haaland. L’attaquant du Borussia Dortmund est sur le départ et le club madrilène espèrerait bien rafler la mise. Cependant, Florentino Pérez va devoir s’armer puisque l’opération pourrait atteindre un montant de 350M€, salaire compris. Deux gros coups qui vont dicter le mercato du Real Madrid mais qui vont surtout empêcher la Maison Blanche de se positionner sur d’autres dossiers. Selon Marca , le seul moyen de voir un autre joueur débarquer au Real serait un coup à la « Camavinga » comme l’été dernier.

Gros chantier au milieu

Ce qui n’empêche pas le Real Madrid d’anticiper l’avenir. Vu l’âge de son trio au milieu de terrain, Carlo Ancelotti a déjà plusieurs idées pour les remplacer. Aurélien Tchouameni, le joueur de l’AS Monaco en fait partie. MARCA explique cependant que l’international français, aussi suivi par le PSG, aurait une préférence pour la Premier League qui lui fait aussi les yeux doux. Pour Ryan Gravenberch, c’est le Bayern Munich qui pourrait contrarier les plans madrilènes. Enfin, la dernière cible au milieu se nomme Jude Bellingham. Comme l’avait annoncé Ramon Alvarez de Mon, le journaliste de MARCA , l’international anglais devrait rester à Dortmund la saison prochaine. Reste à savoir si le Real Madrid se placera sur le dossier à l’été 2023.

Moins de mouvement en attaque