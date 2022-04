Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture pour Antonio Conte ?

Publié le 2 avril 2022 à 13h15 par Th.B.

Alors que le PSG penserait à Antonio Conte pour la succession de Mauricio Pochettino d’après la presse anglaise, le technicien italien ne se serait pas projeté à Tottenham la saison prochaine malgré son contrat courant jusqu’en juin 2023.

Antonio Conte pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG la saison prochaine ? Certes, la priorité absolue des propriétaires qataris n’est autre que Zinedine Zidane, comme le10sport.com vous l’a révélé à plusieurs reprises ces derniers mois. Pour autant, les décideurs du PSG ne fermeraient clairement pas la porte à l’option Conte. C’est en effet ce que la presse anglaise dont The Athletic a confirmé ces derniers temps, le technicien italien étant un coach suivi depuis un bon moment par la direction du PSG.

Antonio Conte ne s’engagerait pas à Tottenham pour la saison prochaine !