Mercato - PSG : Une énorme opportunité pourrait se présenter à Tuchel !

Publié le 5 janvier 2021 à 11h15 par B.C.

Tout juste parti du PSG, Thomas Tuchel aurait déjà la cote sur le marché des entraîneurs. Chelsea s’intéresserait en effet à l’Allemand en cas de départ de Frank Lampard.

Le départ de Thomas Tuchel va-t-il lancer le mouvement de la valse des entraîneurs chez les cadors européens ? Juste avant la trêve internationale, l’Allemand a été informé de son licenciement du PSG par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo comme vous l’a révélé le10sport.com. Mauricio Pochettino a donc été choisi pour prendre sa succession, et reste désormais à savoir ce que décidera l’ancien tacticien du BVB pour son avenir. Son nom est notamment évoqué en Premier League, du côté de Chelsea. Les Blues enchaînent en effet les mauvais résultats et pourraient décider de se séparer de Frank Lampard prochainement.

Tuchel dans la short-list de Chelsea