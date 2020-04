Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme opportunité est à saisir au FC Barcelone !

Publié le 17 avril 2020 à 5h30 par T.M.

Leonardo cherche actuellement un arrière droit pour pallier le futur départ de Thomas Meunier. Et la solution pourrait se trouver au FC Barcelone.

Les chantiers seront nombreux pour Leonardo cet été au PSG. Alors que les cas Neymar et Kylian Mbappé occupent les esprits, d’autres postes sont au coeur des interrogations. C’est le cas du latéral droit puisque Thomas Meunier devrait partir librement cet été. Leonardo aurait donc pris les choses en main pour trouver du sang neuf. Il a ainsi été question d’un intérêt pour Hamari Traoré et Adam Marusic. Et si le directeur du PSG voyait encore plus grand ?

L’option Semedo ?

Au poste d’arrière droit, la bonne opportunité de l’été pourrait se nommer Nelson Semedo. Aujourd’hui au FC Barcelone, le Portugais se rapprocherait d’un départ. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo, le Blaugrana serait d’ailleurs enclin à aller voir ailleurs. Pour le PSG, attirer Semedo pourrait être un énorme coup. Il faut d’ailleurs rappeler que l’été dernier, Leonardo avait réclamé le Portugais dans l’opération Neymar. Le FC Barcelone avait finalement retenu son joueur, mais cette fois, la porte pourrait bien s’ouvrir.