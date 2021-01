Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme bombe sur le point d’être lâchée pour Neymar ?

Publié le 11 janvier 2021 à 12h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG aurait bien progressé ces derniers temps dans ses négociations avec le clan Neymar pour une prolongation de contrat, le club de la capitale a peut-être lâché un indice XXL sur ce dossier.

Au même titre que pour Kylian Mbappé, Leonardo travaille depuis quelques mois en coulisses afin de fixer au plus vite l’avenir de Neymar dont le contrat court jusqu’en juin 2022 avec le PSG. Depuis quelques jours, c’est d’ailleurs une tendance très positive qui est dégagée dans ce dossier, et la journaliste brésilienne Isabela Pagliari a même fait des révélations sur Europe 1 qui en disent long sur l’avenir de Neymar : « Il veut rester au PSG. Les relations sont plus tranquilles avec Leonardo même s'il reste des traces du passé. Le PSG essaie de préparer une première proposition, car Neymar est très content au Paris Saint-Germain. Il se sent très bien à Paris, avec l'équipe, le club. Les prochains jours vont être importants au niveau des prolongations », a-t-elle expliqué. Et l’issue de ce feuilleton pourrait intervenir plus vite que prévu…

Le tweet énigmatique du PSG sur Neymar

En effet, ce lundi matin, le PSG a publié un tweet pour le moins énigmatique au sujet de Neymar, dans lequel on aperçoit une image de l’attaquant brésilien tout sourire à l’entraînement : « Il y a des news qui donnent le smile », indique le PSG en légende de cette photo. Une manière d’annoncer une officialisation prochaine de la prolongation de contrat de Neymar, ou simplement de se réjouir de son retour à l'entraînement ? Quoi qu’il en soit, ce tweet ne semble pas anodin, même si le timing du dossier en surprendrait plus d’un. Affaire à suivre…